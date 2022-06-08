Песков: Россия пойдет по сценарию «островизации»

09 июня 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, в 2020 году мир «обнулился» Фото: Анна Майорова © URA.RU Наиболее вероятная модель развития России — «островизация» страны. Такой мыслью поделился специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков. «Что такое технологический суверенитет? Это когда вам никто Apple Pay на телефоне отключить не может. А отсутствие технологического суверенитета — это когда в любую секунду мессенджер, в котором вы сейчас чатитесь, может быть выключен. Раньше это воспринималось как фантастика, а сегодня это реальность, риск и угроза», — цитирует РБК слова Пескова. По его словам, в 2020 году «миру фактически обнулился», и сейчас одновременно реализуются четыре сценария его развития. Один из них — «островизация». Под этим Песков понимает разделение стран на крупные технико-экономические блоки. Он уверен, что в скором времени будет сворачивание глобализма в мире и конец глобальной системы безопасности 20-го века. «То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — пояснил спецпредставитель Путина. Политик добавил, что технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них. Он считает, что этот процесс будет происходить в ближайшие 10 лет в России, США, Китае и возможно в Индии. Всемирный банк предсказал пик мировой инфляции в середине 2022 года. В целом на рост инфляции повлияли как новые вспышки коронавируса в Китае, так и конфликт на Украине. Прогнозируется, что рост инфляции в странах с развитой экономикой резко замедлится до 2,6% в этом году. Также ожидается, что в 2023 году темпы роста еще больше снизятся, до 2,2%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Наиболее вероятная модель развития России — «островизация» страны. Такой мыслью поделился специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков. «Что такое технологический суверенитет? Это когда вам никто Apple Pay на телефоне отключить не может. А отсутствие технологического суверенитета — это когда в любую секунду мессенджер, в котором вы сейчас чатитесь, может быть выключен. Раньше это воспринималось как фантастика, а сегодня это реальность, риск и угроза», — цитирует РБК слова Пескова. По его словам, в 2020 году «миру фактически обнулился», и сейчас одновременно реализуются четыре сценария его развития. Один из них — «островизация». Под этим Песков понимает разделение стран на крупные технико-экономические блоки. Он уверен, что в скором времени будет сворачивание глобализма в мире и конец глобальной системы безопасности 20-го века. «То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — пояснил спецпредставитель Путина. Политик добавил, что технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них. Он считает, что этот процесс будет происходить в ближайшие 10 лет в России, США, Китае и возможно в Индии. Всемирный банк предсказал пик мировой инфляции в середине 2022 года. В целом на рост инфляции повлияли как новые вспышки коронавируса в Китае, так и конфликт на Украине. Прогнозируется, что рост инфляции в странах с развитой экономикой резко замедлится до 2,6% в этом году. Также ожидается, что в 2023 году темпы роста еще больше снизятся, до 2,2%.