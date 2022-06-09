В мэрии Нефтеюганска закрыли вопрос с задержкой зарплаты. Новости URA.RU работают

10 июня 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Чиновники администрации Нефтеюганска получили зарплату Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! В мэрии Нефтеюганска закрыли вопрос с долгами по зарплате перед сотрудниками. Об этом URA.RU сообщил один из чиновников городской администрации. «После того, как информация о задержках зарплаты вышла в пбуличную плоскость, проблему удалось решить за несколько часов. К вечеру деньги были перечислены. До этого момента нас ежедневно кормили „завтраками“ и ситуация была подвешена в воздухе», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска подтвердили URA.RU, что проблема с задержкой зарплаты решена. «Все сотрудники администрации получили зарплату. Данная ситуация —форс-мажор. В данный момент все технические недостатки выявлены и устранены. Ни в следующем месяце, ни в дальнейшем будущем ситуация не повторится», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Нефтеюганска сотрудникам почти на неделю задержали выплату зарплаты. Это объяснялось техническими сбоями. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В мэрии Нефтеюганска закрыли вопрос с долгами по зарплате перед сотрудниками. Об этом URA.RU сообщил один из чиновников городской администрации. «После того, как информация о задержках зарплаты вышла в пбуличную плоскость, проблему удалось решить за несколько часов. К вечеру деньги были перечислены. До этого момента нас ежедневно кормили „завтраками“ и ситуация была подвешена в воздухе», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска подтвердили URA.RU, что проблема с задержкой зарплаты решена. «Все сотрудники администрации получили зарплату. Данная ситуация —форс-мажор. В данный момент все технические недостатки выявлены и устранены. Ни в следующем месяце, ни в дальнейшем будущем ситуация не повторится», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Нефтеюганска сотрудникам почти на неделю задержали выплату зарплаты. Это объяснялось техническими сбоями.