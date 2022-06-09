09 июня 2022

В мэрии Нефтеюганска закрыли вопрос с задержкой зарплаты. Новости URA.RU работают

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Чиновники администрации Нефтеюганска получили зарплату Фото:
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Новости "URA.RU" работают!

В мэрии Нефтеюганска закрыли вопрос с долгами по зарплате перед сотрудниками. Об этом URA.RU сообщил один из чиновников городской администрации.

«После того, как информация о задержках зарплаты вышла в пбуличную плоскость, проблему удалось решить за несколько часов. К вечеру деньги были перечислены. До этого момента нас ежедневно кормили „завтраками“ и ситуация была подвешена в воздухе», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе мэрии Нефтеюганска подтвердили URA.RU, что проблема с задержкой зарплаты решена. «Все сотрудники администрации получили зарплату. Данная ситуация —форс-мажор. В данный момент все технические недостатки выявлены и устранены. Ни в следующем месяце, ни в дальнейшем будущем ситуация не повторится», — прокомментировали в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Нефтеюганска сотрудникам почти на неделю задержали выплату зарплаты. Это объяснялось техническими сбоями.

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В мэрии Нефтеюганска закрыли вопрос с долгами по зарплате перед сотрудниками. Об этом URA.RU сообщил один из чиновников городской администрации. «После того, как информация о задержках зарплаты вышла в пбуличную плоскость, проблему удалось решить за несколько часов. К вечеру деньги были перечислены. До этого момента нас ежедневно кормили „завтраками“ и ситуация была подвешена в воздухе», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска подтвердили URA.RU, что проблема с задержкой зарплаты решена. «Все сотрудники администрации получили зарплату. Данная ситуация —форс-мажор. В данный момент все технические недостатки выявлены и устранены. Ни в следующем месяце, ни в дальнейшем будущем ситуация не повторится», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Нефтеюганска сотрудникам почти на неделю задержали выплату зарплаты. Это объяснялось техническими сбоями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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