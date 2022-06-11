Тюменский хоккеист вышел в финал Кубка Стэнли

Андрей Василевский совершил 20 «спасений» в матче Кубка Стэнли (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Андрей Василевский (уроженец Тюмени), выступающий за американский хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», помог своей команде выйти в финал Кубка Стэнли. Тюменец совершил 20 сэйвов (отражение броска или ловля шайбы — прим.ред) за матч.

«В шестом полуфинальном матче против „Нью-Йорк Рейнджерс“ уроженец Тюмени совершил 20 „спасений“, а его команда одержала победу 2:1 (4:2 в серии). Россиянин был признан второй звездой встречи. Дубль в составе „молний“ оформил Стивен Стэмкос. В первом случае канадцу ассистировал Михаил Сергачев, а во втором — Никита Кучеров. У „Рейнджерс“ единственный гол на свой счет записал Фрэнк Ватрано», — сообщает издание «Тюменская Арена».

Таким образом, команда Василевского в третий раз подряд выходит в финал Кубка Стэнли. Так, в решающей серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Колорадо». Первый матч финальной серии состоится 16 июня в 5 утра по тюменскому времени.

Ранее URA.RU писало, что Андрей Василевский был признан первой звездой встречи в Кубке Стэнли. Он совершил 49 сейвов за матч.