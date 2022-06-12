Тюменский университет будет сдавать жилье молодым туристам

13 июня 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

ТИУ подключился к программе туризма, которая позволит молодежи снимать жилье в общежитиях университета Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменский индустриальный университет (ТИУ) предложит молодежи жилье в своих кампусах. Об этом рассказала пресс-служба университета, которая подключилась к программе студенческого и молодежного туризма. «Принять участие смогут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, школьники, победившие во всероссийском конкурсе „Большая перемена“. Кроме этого, забронировать жилье может и молодежь до 35 лет», — сообщает издание «Тюменская линия». Там также уточнили, что стоимость проживания в общежитиях ТИУ составит от 24 рублей в сутки. Такая возможность появилась после того, как университет подключился к программе молодежного и студенческого туризма. Ее подготовило Министерство науки и высшего образования РФ по поручению президента России Владимира Путина. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернаторы УрФО заключили соглашение о сотрудничестве в развитии туризма. По словам главы Тюменской области Александра Моора, за последние 10 лет эта сфера стала важным каналом привлечения инвестиций и драйвером развития экономики для региона. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) предложит молодежи жилье в своих кампусах. Об этом рассказала пресс-служба университета, которая подключилась к программе студенческого и молодежного туризма. «Принять участие смогут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, школьники, победившие во всероссийском конкурсе „Большая перемена“. Кроме этого, забронировать жилье может и молодежь до 35 лет», — сообщает издание «Тюменская линия». Там также уточнили, что стоимость проживания в общежитиях ТИУ составит от 24 рублей в сутки. Такая возможность появилась после того, как университет подключился к программе молодежного и студенческого туризма. Ее подготовило Министерство науки и высшего образования РФ по поручению президента России Владимира Путина. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернаторы УрФО заключили соглашение о сотрудничестве в развитии туризма. По словам главы Тюменской области Александра Моора, за последние 10 лет эта сфера стала важным каналом привлечения инвестиций и драйвером развития экономики для региона.