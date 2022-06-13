Песков назвал главной целью спецоперации защиту ДНР и ЛНР

В Кремле так и не ответили на просьбу о дополнительной поддержке ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главная цель спецоперации России на Украине — защита ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом защита республик (ДНР, ЛНР — ред. URA.RU) — это главная цель спецоперации», — сказал Песков в разговоре с РИА «Новости». При этом он не ответил на вопрос о дополнительной поддержке ДНР и переадресовал его в Минобороны РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы. Он доложил, что Киев перешел все грани, использовав запрещенные методы ведения спецоперации при последний обстрелах Донецка.

13 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. По предварительной информации, не менее шести человек пострадали, два человека погибли. Кроме того, в Донецке загорелся роддом после удара ВСУ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. Владимир Путин заявил, что перед РФ стоит задача защитить жителей Донбасса от геноцида. По его словам, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали в Донбассе карательные операции.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!