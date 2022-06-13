13 июня 2022
12 июня 2022

Пермский рынок аренды жилья сломал федеральный тренд

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты «Огни Екатеринбурга». Абакумова Надежда, интерьер, квартира
Снять однокомнатную квартиру в Перми стало дороже Фото:

В Перми в отличие от большинства других российских городов-миллионников отмечен рост стоимости аренды жилья. Речь в данных «Циан.Аналитики» идет об однокомнатных квартирах, снимать которые стало дороже на 6,5%.

«В Перми эксперты „Циан.Аналитики“ заметили увеличение средней стоимости аренды однокомнатных квартир за месяц сразу на 6,5%, до 15,6 тысячи рублей в июне», — пишет «Коммерсант». При этом, по данным аналитиков, в 12 из 16 городов-миллионников стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц снизилась.

Больше всего цены упали в Санкт-Петербурге — на 5,7%. Здесь средняя стоимость аренды в июне составила 27,7 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону снижение составило 3% (19,3 тысячи). В Екатеринбурге и Омске снять квартиру стало дешевле на 2,6% — до 19,4 тысячи и 14,2 тысячи рублей в месяц соответственно.

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В Перми в отличие от большинства других российских городов-миллионников отмечен рост стоимости аренды жилья. Речь в данных «Циан.Аналитики» идет об однокомнатных квартирах, снимать которые стало дороже на 6,5%. «В Перми эксперты „Циан.Аналитики“ заметили увеличение средней стоимости аренды однокомнатных квартир за месяц сразу на 6,5%, до 15,6 тысячи рублей в июне», — пишет «Коммерсант». При этом, по данным аналитиков, в 12 из 16 городов-миллионников стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц снизилась. Больше всего цены упали в Санкт-Петербурге — на 5,7%. Здесь средняя стоимость аренды в июне составила 27,7 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону снижение составило 3% (19,3 тысячи). В Екатеринбурге и Омске снять квартиру стало дешевле на 2,6% — до 19,4 тысячи и 14,2 тысячи рублей в месяц соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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