Пермский рынок аренды жилья сломал федеральный тренд

Снять однокомнатную квартиру в Перми стало дороже Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми в отличие от большинства других российских городов-миллионников отмечен рост стоимости аренды жилья. Речь в данных «Циан.Аналитики» идет об однокомнатных квартирах, снимать которые стало дороже на 6,5%.

«В Перми эксперты „Циан.Аналитики“ заметили увеличение средней стоимости аренды однокомнатных квартир за месяц сразу на 6,5%, до 15,6 тысячи рублей в июне», — пишет « Коммерсант» . При этом, по данным аналитиков, в 12 из 16 городов-миллионников стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц снизилась.

Больше всего цены упали в Санкт-Петербурге — на 5,7%. Здесь средняя стоимость аренды в июне составила 27,7 тысячи рублей. В Ростове-на-Дону снижение составило 3% (19,3 тысячи). В Екатеринбурге и Омске снять квартиру стало дешевле на 2,6% — до 19,4 тысячи и 14,2 тысячи рублей в месяц соответственно.