Махонин подписал соглашение с мировым лидером-изготовителем фанер

Между Пермским краем и мировым лидером по производству березовой фанеры — компанией «Свеза» подписано соглашение о сотрудничестве — подписи под документами поставили губернатор региона Дмитрий Махонин и гендиректор предприятия Анатолий Фришман, сообщает пресс-служба правительства края. Договор подразумевает намерения сторон в работе по импортозамещению, технологическому развитию и внедрению инновационных методов.
«Документом предусмотрен обмен информацией о потребностях в оборудовании, технологиях и услугах. Компания „Свеза“ обязалась содействовать проведению натурных испытаний разработанной в интересах компании продукции на ее объектах. Со своей стороны правительство Пермского края будет поддерживать информационно и организационно мероприятия по замещению зарубежных разработок», — написано на сайте губернатор Пермского края.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие промышленной кооперации Прикамья остается одной из основных задач региональных властей: «Достигнутые договоренности позволят пермским предприятиям в этом году поставлять продукцию, соответствующую конкретным запросам крупного холдинга».
По словам Анатолия Фришмана, решение вопросов импортозамещения в текущих экономических условиях является неотъемлемым условием дальнейшего развития промышленности: «Наше сотрудничество с властями Пермского края — это яркий пример однонаправленного движения к достижению общих целей. Мы рассчитываем, что круг локальных поставщиков будет динамично расширяться и в регионе мы найдем новых партнеров».
Группа «СВЕЗА» — это российская компания, являющаяся мировым лидером на рынке производства березовой фанеры, которая работает в РФ с 1998 года. Комбинаты «СВЕЗА» располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами: Свердловская, Костромская, Вологодская, Ленинградская области и Пермский край.
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Между Пермским краем и мировым лидером по производству березовой фанеры — компанией «Свеза» подписано соглашение о сотрудничестве — подписи под документами поставили губернатор региона Дмитрий Махонин и гендиректор предприятия Анатолий Фришман, сообщает пресс-служба правительства края. Договор подразумевает намерения сторон в работе по импортозамещению, технологическому развитию и внедрению инновационных методов. «Документом предусмотрен обмен информацией о потребностях в оборудовании, технологиях и услугах. Компания „Свеза“ обязалась содействовать проведению натурных испытаний разработанной в интересах компании продукции на ее объектах. Со своей стороны правительство Пермского края будет поддерживать информационно и организационно мероприятия по замещению зарубежных разработок», — написано на сайте губернатор Пермского края. Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие промышленной кооперации Прикамья остается одной из основных задач региональных властей: «Достигнутые договоренности позволят пермским предприятиям в этом году поставлять продукцию, соответствующую конкретным запросам крупного холдинга». По словам Анатолия Фришмана, решение вопросов импортозамещения в текущих экономических условиях является неотъемлемым условием дальнейшего развития промышленности: «Наше сотрудничество с властями Пермского края — это яркий пример однонаправленного движения к достижению общих целей. Мы рассчитываем, что круг локальных поставщиков будет динамично расширяться и в регионе мы найдем новых партнеров». Группа «СВЕЗА» — это российская компания, являющаяся мировым лидером на рынке производства березовой фанеры, которая работает в РФ с 1998 года. Комбинаты «СВЕЗА» располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами: Свердловская, Костромская, Вологодская, Ленинградская области и Пермский край.