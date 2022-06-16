В Перми сорвался супербой по ММА

Юнусилау планирует встретиться с бразильцем уже в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых ожидаемых боев «Магомед Юнусилау — Диего Брандао» на пермском спортивном мероприятии URAL FC пришлось отменить. Российский боец получил травму ребра и не сможет сражаться, — сообщают организаторы события.

«Я немного сам виноват в случившемся. Пришел вечером в зал борьбы, взял партнера чуть больше себя весом, и у меня хрустнуло ребро во время борьбы», — прокомментировал ситуацию Юнусилау. Боец не придал особого значения травме, однако, спустя неделю, врач обнаружил перелом хрящевой дуги. Магомед признается, что ощущает боль и дискомфорт в месте травмы и не сможет драться — хирург прописал бойцу корсет и покой.

Магомед Юнусилау — российский боец смешанных единоборств в полулегком весе, чемпион мира среди любителей. В профессиональной карьере боец провел шесть боев, и все они завершились его победой. Диего Брандао — боец полулегкой весовой категории, является победителем 14-го сезона шоу TUF, обладателем черного пояса второй степени по джиу-джитсу. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Fight Nights.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 1 июля состоится самое масштабное бойцовское событие этого лета — URAL FC. В столицу края приедут известные бойцы MMA из 12 стран.