18 июня 2022
17 июня 2022

Замгубернатора и омбудсмен Мерзлякова посетили фестиваль горщика. «Весь мир знает Данилу-мастера»

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Свердловский омбудсмен посетила фестиваль ремесленника Фото:

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетили фестиваль «Тропою Данилы Зверева, посвященный горщику и прообразу Данилы-Мастера из сборника сказов Павла Бажова. Об этом омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Народ съезжается сюда в этот праздник с великим удовольствием. И не только простой народ — заместитель губернатора Валерий Чайников с женой побродили по рядам мастеров. мы с подругами получили свою порцию красок, нам наплели венки», — поделилась эмоциями Мерзлякова.

Фестиваль прошел в родной деревне Зверева Колташи (Свердловская область). Для зрителей организаторы провели парад русских сарафанов и обряд спускания венков на реку. Свердловский омбудсмен отметила: «В год культурного наследия есть чем гордиться: весь мир знает Данилу мастера».

В Свердловской области прошел фестиваль ремесленника
Фото:
Свердловскому омбудсмену подарили венок
Фото:

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Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетили фестиваль «Тропою Данилы Зверева, посвященный горщику и прообразу Данилы-Мастера из сборника сказов Павла Бажова. Об этом омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Народ съезжается сюда в этот праздник с великим удовольствием. И не только простой народ — заместитель губернатора Валерий Чайников с женой побродили по рядам мастеров. мы с подругами получили свою порцию красок, нам наплели венки», — поделилась эмоциями Мерзлякова. Фестиваль прошел в родной деревне Зверева Колташи (Свердловская область). Для зрителей организаторы провели парад русских сарафанов и обряд спускания венков на реку. Свердловский омбудсмен отметила: «В год культурного наследия есть чем гордиться: весь мир знает Данилу мастера».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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