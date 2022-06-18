Замгубернатора и омбудсмен Мерзлякова посетили фестиваль горщика. «Весь мир знает Данилу-мастера»

19 июня 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Свердловский омбудсмен посетила фестиваль ремесленника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетили фестиваль «Тропою Данилы Зверева, посвященный горщику и прообразу Данилы-Мастера из сборника сказов Павла Бажова. Об этом омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Народ съезжается сюда в этот праздник с великим удовольствием. И не только простой народ — заместитель губернатора Валерий Чайников с женой побродили по рядам мастеров. мы с подругами получили свою порцию красок, нам наплели венки», — поделилась эмоциями Мерзлякова. Фестиваль прошел в родной деревне Зверева Колташи (Свердловская область). Для зрителей организаторы провели парад русских сарафанов и обряд спускания венков на реку. Свердловский омбудсмен отметила: «В год культурного наследия есть чем гордиться: весь мир знает Данилу мастера». В Свердловской области прошел фестиваль ремесленника Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте» Свердловскому омбудсмену подарили венок Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в соцсети «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетили фестиваль «Тропою Данилы Зверева, посвященный горщику и прообразу Данилы-Мастера из сборника сказов Павла Бажова. Об этом омбудсмен рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Народ съезжается сюда в этот праздник с великим удовольствием. И не только простой народ — заместитель губернатора Валерий Чайников с женой побродили по рядам мастеров. мы с подругами получили свою порцию красок, нам наплели венки», — поделилась эмоциями Мерзлякова. Фестиваль прошел в родной деревне Зверева Колташи (Свердловская область). Для зрителей организаторы провели парад русских сарафанов и обряд спускания венков на реку. Свердловский омбудсмен отметила: «В год культурного наследия есть чем гордиться: весь мир знает Данилу мастера».