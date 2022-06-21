Группа ВТБ вступила в концессию по реализации мегапроекта в ХМАО

Группа ВТБ стала участником концессионного проекта в ХМАО
Группа ВТБ выступила концессионером по строительству университетского кампуса в Сургуте. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает газета «
«Группа ВТБ поможет в реализации концессионного проекта по созданию и эксплуатации университетского кампуса в Сургуте. Компания заключила [соглашение]с Фондом развития Югры на ПМЭФ», — сообщается в газете.
Ранее URA.RU сообщило о том, что Сбербанк и ВТБ заинтересовались участием в строительстве кампуса. Сам объект будет состоять из трех составляющих — учебный корпус, общежитие для студентов и спортивный комплекс.
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