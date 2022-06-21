Военный эксперт: санкции Литвы означают объявление войны России

22 июня 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Алексей Леонков считает, что Литва не станет делать России еще хуже, так как это означало бы объявление войны России Фото: Минобороны России/Евгений Кель Власти Литвы не станут пытаться перекрывать для РФ морской транзит в Калининград, так как иначе это означало бы объявление войны России. Об этом заявил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. «Все-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. Вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России. Запрет поставок больше скажется на развитии Калининградского региона», — сказал эксперт в разговоре с МК . Он добавил, что Россия может применить по отношению к Литве дипломатические и экономические рычаги, если та не воспримет всерьез предупреждения Москвы. Он считает, что в случае такого исхода, России нужно будет применять их не постепенно, а сразу, «чтобы эта страна испытала шок от наших действий». Эксперт заключил, что если и это не поможет, Россия примет военные меры по отношению к Литве. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Россия пообещала ответить Вильнюсу из-за транспортной блокады. Позже Литва расширила запрет на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область на грузовой автомобильный транзит. Кроме того, хорватский журналист Антун Роша предсказал перекрытие поставок газа в регион. Западные страны вводят ограничения против России из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Литвы не станут пытаться перекрывать для РФ морской транзит в Калининград, так как иначе это означало бы объявление войны России. Об этом заявил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. «Все-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. Вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России. Запрет поставок больше скажется на развитии Калининградского региона», — сказал эксперт в разговоре с МК. Он добавил, что Россия может применить по отношению к Литве дипломатические и экономические рычаги, если та не воспримет всерьез предупреждения Москвы. Он считает, что в случае такого исхода, России нужно будет применять их не постепенно, а сразу, «чтобы эта страна испытала шок от наших действий». Эксперт заключил, что если и это не поможет, Россия примет военные меры по отношению к Литве. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Россия пообещала ответить Вильнюсу из-за транспортной блокады. Позже Литва расширила запрет на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область на грузовой автомобильный транзит. Кроме того, хорватский журналист Антун Роша предсказал перекрытие поставок газа в регион. Западные страны вводят ограничения против России из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация.