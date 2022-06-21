В Перми выплатят компенсацию семье ребенка, которого лягнул пони

Ребенок получил травму после попытки дернуть пони за хвост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский парк Горького выплатит компенсацию родителям ребенка, которого лягнул пони. Такое решение было принято комиссией с участием представителей арендатора, оказывающего услуги катания на лошадях, и администрации парка.

«Комиссия проведет внутреннюю проверку случившегося. На время проверки на территории парка приостановлены услуги катания на лошадях. Комиссия проверит, как арендатор подготовил сотрудников, как обеспечена безопасность, возможно, введут дополнительные требования по безопасности», — сообщили 59.ru в отделе маркетинга парка Горького.

По данным издания, администрация парка сейчас ведет переговоры с родителями мальчика и помогает в его лечении. Сумма компенсации пока что уточняется. Двухлетний ребенок получил травму во время прогулки в парке, когда попытался дернуть пони за хвост. После этого лошадь ударила мальчика копытом в подбородок.