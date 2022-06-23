Главный газовик омрачил мэру Екатеринбурга презентацию в Москве

Пытался ли Алексей Орлов (по центру) принудить Боровикова к соглашению, неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков не стал присоединяться к соглашению, которым мэрия Екатеринбурга (в лице градоначальника Алексея Орлова) рекламирует себя в правительстве РФ. На днях горадминистрация заключила договор с девелоперами и сетевиками, благодаря которому сроки подключения новостроек к коммунальной инфраструктуре сократятся в разы (случай для страны беспрецедентный).

В частности, в документе указано, что нужные бумаги должны проходить по всем инстанциям не 30 дней, как сейчас, а 10. Среди подписантов — вице-мэр по строительству Рустам Галямов, президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, комитет благоустройства (Тамара Благодаткова), комитет по транспорту (Игорь Ощепков), гендиректор «Водоканала» Евгений Лузгин, директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных, директор «Россетей-Урал» Юрий Лебедев и исполнительный директор «Екатеринбургской теплосетевой компании» Андрей Шмельков.

«Без подписи Боровикова договор не является полным. Тем не менее, информация о соглашении направлена на ознакомление в правительство РФ — чтобы можно было распространить этот опыт на другие города. Раньше подключения могли согласовываться месяцами, сейчас — максимум 10 дней. Это значит, что объекты будут вводиться значительно быстрее», — поделился один из участников договора.

По какой причине «Екатеринбурггаз» пока бойкотирует проект, он не уточнил. В пресс-службу компании отправлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

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