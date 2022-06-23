В ХМАО мэрия поможет жителям переехать из проблемного поселка

Власти помогут жителям признать их дома аварийными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Нижневартовска помогут жителям переселиться из поселка Беловежский, который находится в старой части города. Здесь стоят еще деревянные дома, которые собственники не могут признать аварийными несколько лет. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Нижневартовска.

«На данный момент в поселке Беловежский расположено 16 многоквартирных домов, из них 15 — в деревянном исполнении. В домах от 2 до 12 квартир. Все квартиры приватизированы. Администрация Нижневартовска оказывает содействие инициативным гражданам в подборе специализированной организации, которая проведет обследование многоквартирных домов», — сообщили агентству в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска.

По результатам экспертиз власти примут решение о признании домов аварийными и переселении жителей. Но вопрос о том, что будет дальше с самим Беловежским, на данный момент открыт. «Есть концепция и утвержденная градостроительная документация на данную территорию, но пока нет инвестора на этот проект», — уточнил корреспонденту URA.RU начальник управления архитектуры и градостроительства Нижневартовска Станислав Чеботарев.

Помочь решить судьбу Беловежского пообещала и одна из лидеров ОНФ Светлана Калинина, которая приезжала с проверкой в Нижневартовск. «Конечно, если бы мы вынесли этот проект на комплексное развитие территорий… (проект по застройке и благоустройству с предварительным сносом существующих объектов — прим. URA.RU). Я жду от вас предложение и расчетов по продвижению [проекта Беловежского]», — обратилась Калинина к мэрии на итоговом совещании.

Ранее URA.RU рассказывало, что лидер ОНФ закончила спор о причинах разрушения 16-этажки в ХМАО. Калинина убеждена: забивание свай за 200 метров от дома не могли повлиять на появление трещин, а незаконные перепланировки — могли.

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