Челябинцу поставят робокисть по цене трех квартир

Робокисть позволит челябинцу вести полноценный образ жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в рамках тендера Фонд соцстрахования (ФСС) ищет продавца роботизированной кисти за 7 миллионов рублей. Как уточнил URA.RU, столько в областной столице составляет примерная стоимость трех двухкомнатных квартир.

«Требуется протез кисти с микропроцессорным управлением. Система управления — Биоэлектрическая. Приемная гильза индивидуального изготовления по гипсовому позитиву, на основе слоистого пластика, с силиконовым протектором и с застежкой „молния“ или лента велкро», — говорится в техзадании к закупке.

В документе сообщается, что техника предназначена для лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве. Протез кисти должен поставляться с зарядным устройством для сети 220В и пауэрбанкром в комплекте. Каждый палец кисти потребуется оснастить индивидуальным электромеханическим приводом. Пальцы со второго по пятый должны иметь по два подвижных сустава.

Требуется, чтобы каждый малец мог удерживать до шести килограммов. При этом на схват кисти из полностью открытой в положение кулака отводится не более 0,8 сек. От кисти требуется, чтобы обладала вибротактильным осязанием (обратной связью) трех уровней усилия. Указательный палец понадобится оснастить функцией управления мультитач-дисплеями. Особое требование предъявляется к сохранению полной физиологической подвижности в запястье.

В пресс-службе ФСС URA.RU заявили, что в 2021 году челябинское региональное отделение фонда передало пострадавшим на производстве лицам 130 протезов, из которых 13 — высокотехнологичные. Они наиболее дорогие. Из общей суммы в 77 миллионов рублей, которые потратили на эти цели, 80% приходится на сложные изделия.

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