В Екатеринбурге обнаружена небезопасная молочная продукция

Опасная продукция в полном объеме изъята и уничтожена Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 27 июня сотрудники свердловского Россельхознадзора совместно выявили потенциально опасную молочную продукцию домашнего приготовления объем почти шесть килограммов. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

«При осмотре ручной клади и багажа, сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками выявили опасную молочную продукцию в количестве 5,85 кг. Товар ввезен из Республики Таджикистан», — рассказало ведомство.

Продукция в полном объеме изъята и уничтожена во избежания распространения на территории РФ инфекционных заболеваний. Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования, привлечен к административной ответственности по статье 10,8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки).

Ранее URA.RU писало, что в свердловские магазины завезли зараженные киви из Ирана. Партия заражена карантинным вредителем — тутовой щитовкой.