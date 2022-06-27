27 июня 2022

В Екатеринбурге обнаружена небезопасная молочная продукция

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Опасная продукция в полном объеме изъята и уничтожена Фото:

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 27 июня сотрудники свердловского Россельхознадзора совместно выявили потенциально опасную молочную продукцию домашнего приготовления объем почти шесть килограммов. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

«При осмотре ручной клади и багажа, сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками выявили опасную молочную продукцию в количестве 5,85 кг. Товар ввезен из Республики Таджикистан», — рассказало ведомство.

Продукция в полном объеме изъята и уничтожена во избежания распространения на территории РФ инфекционных заболеваний. Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования, привлечен к административной ответственности по статье 10,8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки).

Ранее URA.RU писало, что в свердловские магазины завезли зараженные киви из Ирана. Партия заражена карантинным вредителем — тутовой щитовкой.

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В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 27 июня сотрудники свердловского Россельхознадзора совместно выявили потенциально опасную молочную продукцию домашнего приготовления объем почти шесть килограммов. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора. «При осмотре ручной клади и багажа, сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками выявили опасную молочную продукцию в количестве 5,85 кг. Товар ввезен из Республики Таджикистан», — рассказало ведомство. Продукция в полном объеме изъята и уничтожена во избежания распространения на территории РФ инфекционных заболеваний. Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования, привлечен к административной ответственности по статье 10,8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки). Ранее URA.RU писало, что в свердловские магазины завезли зараженные киви из Ирана. Партия заражена карантинным вредителем — тутовой щитовкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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