В Челябинске продлили отключение горячей воды

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах Металлургического района до 8 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска продлили сроки отключения горячей воды до 8 июля. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, теплосети, относящиеся к котельной ООО «Мечел-Энерго», не прошли испытания на прочность и плотность.

«Тепловые сети Северной зоны Металлургического района, относящиеся к котельной ООО „Мечел-Энерго“, не прошли испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений. Срок проведения гидравлических испытаний продлен. Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 8 июля», — сообщили URA.RU в городской администрации.

В мэрии пояснили, что горячая вода будет отсутствовать в 166 жилых домах и 57 учреждениях социальной сферы Металлургического района. Во всех остальных домах и учреждениях района гидравлические испытания закончатся 28 июня. Горячая вода появится в течение дня.

Испытания тепловых сетей начались в Челябинске 16 мая. Всего запланировано четыре этапа испытаний. Максимальный срок отключения горячей воды во время испытаний — две недели. Однако, с случае аварий и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.