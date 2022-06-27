27 июня 2022

В Челябинске продлили отключение горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах Металлургического района до 8 июля Фото:

В Металлургическом районе Челябинска продлили сроки отключения горячей воды до 8 июля. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, теплосети, относящиеся к котельной ООО «Мечел-Энерго», не прошли испытания на прочность и плотность.

«Тепловые сети Северной зоны Металлургического района, относящиеся к котельной ООО „Мечел-Энерго“, не прошли испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений. Срок проведения гидравлических испытаний продлен. Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 8 июля», — сообщили URA.RU в городской администрации.

В мэрии пояснили, что горячая вода будет отсутствовать в 166 жилых домах и 57 учреждениях социальной сферы Металлургического района. Во всех остальных домах и учреждениях района гидравлические испытания закончатся 28 июня. Горячая вода появится в течение дня.

Испытания тепловых сетей начались в Челябинске 16 мая. Всего запланировано четыре этапа испытаний. Максимальный срок отключения горячей воды во время испытаний — две недели. Однако, с случае аварий и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

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В Металлургическом районе Челябинска продлили сроки отключения горячей воды до 8 июля. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, теплосети, относящиеся к котельной ООО «Мечел-Энерго», не прошли испытания на прочность и плотность. «Тепловые сети Северной зоны Металлургического района, относящиеся к котельной ООО „Мечел-Энерго“, не прошли испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений. Срок проведения гидравлических испытаний продлен. Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 8 июля», — сообщили URA.RU в городской администрации. В мэрии пояснили, что горячая вода будет отсутствовать в 166 жилых домах и 57 учреждениях социальной сферы Металлургического района. Во всех остальных домах и учреждениях района гидравлические испытания закончатся 28 июня. Горячая вода появится в течение дня. Испытания тепловых сетей начались в Челябинске 16 мая. Всего запланировано четыре этапа испытаний. Максимальный срок отключения горячей воды во время испытаний — две недели. Однако, с случае аварий и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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