В Челябинской области упало производство рыбы и раков

Производство рыбы и раков сократилось, зато цена на них выросла Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Производство и консервирование рыбы и ракообразных в Челябинской области в первом квартале 2022 года сократилось на 12,4% год к году, мясных полуфабрикатов — почти на 32%. Эти данные, приведенные в стоимостном выражении, следуют из доклада о социально-экономическом положении региона, опубликованном Челябинскстатом.

«В январе—апреле 2022 года к январю—апрелю 2021 года производство пищевых продуктов в стоимостном выражении сократилось на 0,5%, в том числе производство и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков — на 12,4%, изделий колбасных— на 12,5%. При этом в целом по товарной группе видим рост на 1,1%», — сообщило ведомство в своем докладе.

Изготовление мяса птицы продемонстрировало заметный рост — на 35,9%, увеличились также производство и переработка фруктов с овощами (на 27,8%) и молока (на 4,3%). В то же время упало производство масел (минус 12,5%) и прочих продуктов, к которым относятся шоколад и сахаристые изделия (сокращение по группе составило 9,3%).

Сообщая об изменении цен на продукты питания, Челябинскстат приводит лидеров роста и падения. В первом квартале заметнее прочих подорожала плодоовощная продукция — прибавила в цене четверть, макароны и крупы — плюс 16,1%. Стоимость рыбы и морепродуктов стала выше почти на 9%. Больше остальных выросли цены на капусту (почти в 2 раза), зато огурцы в сравнении с первым кварталом 2021 года на 4% подешевели.