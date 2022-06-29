Полиция Екатеринбурга устроила облаву на мигрантов. Видео

29 июня 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверки для поиска мигрантов-нелегалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Екатеринбурга устроила операцию по проверке документов мигрантов в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщил очевидец. «Екатеринбуржцев напугал рейд полиции, силовики охотились на мигрантов-нелегалов», — передает портал Е1 со ссылкой на слова очевидца. Он подчеркнул, что силовиков стянули к перекрестку улиц Восточная и Индустрии. Местные жители увидели нескольких сотрудников полиции, среди которых были бойцы спецназа и кинологи со служебной собакой. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что операция проводилась в плановом режиме. «Полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений», — объяснил представитель силового ведомства. Ранее сообщалось, что сотрудники УМВД по Екатеринбургу проверили около трехсот мигрантов, у 11 из которых нашли нарушения. Силовики составили 15 протоколов об административных правонарушениях. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полиция Екатеринбурга устроила операцию по проверке документов мигрантов в микрорайоне Уралмаш. Об этом сообщил очевидец. «Екатеринбуржцев напугал рейд полиции, силовики охотились на мигрантов-нелегалов», — передает портал Е1 со ссылкой на слова очевидца. Он подчеркнул, что силовиков стянули к перекрестку улиц Восточная и Индустрии. Местные жители увидели нескольких сотрудников полиции, среди которых были бойцы спецназа и кинологи со служебной собакой. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что операция проводилась в плановом режиме. «Полиция проводит плановые оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, а также предупреждению иных правонарушений и преступлений», — объяснил представитель силового ведомства. Ранее сообщалось, что сотрудники УМВД по Екатеринбургу проверили около трехсот мигрантов, у 11 из которых нашли нарушения. Силовики составили 15 протоколов об административных правонарушениях.