В Кировграде бобра, застрявшего в петле, спасли с помощью топора. Видео

07 июня 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Недалеко от места, где бобер попал в ловушку, свердловские госинспекторы нашли еще несколько петель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственные инспекторы Висимского заповедника в Кировграде (Свердловская область) 6 июня освободили бобра от удерживающей петли. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба организации. «Инспекторы увидели, что стопора на ней нет, и перерубили ее. Эта петля была удерживающая. Зверя она не душит, а просто фиксирует. И он сидит, пока не придет хозяин ловушки. От остатков троса животное освободится легко, как только придет в себя подальше от людей», — рассказала замдиректора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Александра Хлопотова. Недалеко от места, где бобер попал в ловушку, госинспекторы нашли еще несколько петель. «Та зона относится к охотничьему хозяйству. В правилах охоты жестко регламентировано, что использование петельного лова для добычи пушных животных, к которым относятся бобры, запрещено. О факте незаконной охоты сообщили в Кировградское общество охотников и рыболовов», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что настоящую спасательную операцию по освобождению бобра, застрявшего в заборе, пришлось провести жительнице канадского города Онтарио. Животное было очень упитанным, поэтому расстояние между прутьями ограды оказалось для него слишком узким. Застрявшего бобра обнаружила сотрудница службы по защите животных Сара Момборкет. Девушке пришлось намазать зверька мылом, чтобы он смог протиснуться сквозь ограду. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Государственные инспекторы Висимского заповедника в Кировграде (Свердловская область) 6 июня освободили бобра от удерживающей петли. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба организации. «Инспекторы увидели, что стопора на ней нет, и перерубили ее. Эта петля была удерживающая. Зверя она не душит, а просто фиксирует. И он сидит, пока не придет хозяин ловушки. От остатков троса животное освободится легко, как только придет в себя подальше от людей», — рассказала замдиректора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Александра Хлопотова. Недалеко от места, где бобер попал в ловушку, госинспекторы нашли еще несколько петель. «Та зона относится к охотничьему хозяйству. В правилах охоты жестко регламентировано, что использование петельного лова для добычи пушных животных, к которым относятся бобры, запрещено. О факте незаконной охоты сообщили в Кировградское общество охотников и рыболовов», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что настоящую спасательную операцию по освобождению бобра, застрявшего в заборе, пришлось провести жительнице канадского города Онтарио. Животное было очень упитанным, поэтому расстояние между прутьями ограды оказалось для него слишком узким. Застрявшего бобра обнаружила сотрудница службы по защите животных Сара Момборкет. Девушке пришлось намазать зверька мылом, чтобы он смог протиснуться сквозь ограду.