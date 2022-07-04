Двое неизвестных облили бензином и подожгли иномарки Skoda Kodiaq директора управляющей компании «ЖЭУ №1» Ольги Иванковой в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Это видно на записи, сделанной камерой видеонаблюдения. Пострадавшая предоставила копию URA.RU.
Две иномарки Skoda Kodiaq стояли возле подъезда дома на улице Выйской. В два ночи возле подъезда появились двое неизвестных с закрытыми лицами. Сначала они облили машины горючей жидкостью из пятилитровых бутылок, а затем подожгли автомобили и убежали. Иномарки вспыхнули моментально. На поджог у преступников ушло 3,5 минуты.
Обе машины были застрахованы, поэтому владелица получит компенсацию. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Иванкова подозревает в поджоге конкурирующую управляющую компанию «Тепло-НТ», от которой к УК «ЖЭУ №1» перешли несколько домов. Представители компании отрицают свою причастность к инциденту. Тагильчанка написала заявление в полицию.
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Двое неизвестных облили бензином и подожгли иномарки Skoda Kodiaq директора управляющей компании «ЖЭУ №1» Ольги Иванковой в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Это видно на записи, сделанной камерой видеонаблюдения. Пострадавшая предоставила копию URA.RU. Две иномарки Skoda Kodiaq стояли возле подъезда дома на улице Выйской. В два ночи возле подъезда появились двое неизвестных с закрытыми лицами. Сначала они облили машины горючей жидкостью из пятилитровых бутылок, а затем подожгли автомобили и убежали. Иномарки вспыхнули моментально. На поджог у преступников ушло 3,5 минуты. Обе машины были застрахованы, поэтому владелица получит компенсацию. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Иванкова подозревает в поджоге конкурирующую управляющую компанию «Тепло-НТ», от которой к УК «ЖЭУ №1» перешли несколько домов. Представители компании отрицают свою причастность к инциденту. Тагильчанка написала заявление в полицию.