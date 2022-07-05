Башкирских бухгалтеров «Мечела» массово переводят в Челябинск

В Челябинск предложили переехать 126 человекам из Белорецка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предприятие холдинга «Мечел» в Челябинске переведут бухгалтеров и кадровиков Белорецкого металлургического комбината (БМК) из Башкортостана. Как URA.RU сообщил собственный источник, речь идет о 126 сотрудниках.

«Есть обеспокоенность в связи с переводом персонала. Речь идет о 126 работниках бухгалтерии и кадровой службы комбината. На предприятии создана рабочая группа», — сообщил URA.RU источник.

Представители коллектива компании отметили на сайте Горно-металлургического профсоюза, что не все работники могут переехать и части придется уволиться. Профком Белорецкого меткомбината обратился в республиканский комитет по профсоюзной линии за правовой оценкой происходящего и решением вопроса о досрочном выходе на пенсию.

По словам директора управления по работе с персоналом БМК Олега Тертычного, которого цитирует Горно-металлургический профсоюз, компания настроена решить вопрос без нарушений трудового законодательства. Запрос URA.RU в пресс-службу «Мечела» на момент публикации материала остался без ответа.