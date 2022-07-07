Судно РФ, задержанное в Турции по просьбе Киева, отпустили

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Турция, море, флаг турции
В МИД пояснили, что речи о задержании или аресте в Турции российского судна «Жибек жолы» не идет Фото:

Якобы задержанное российское судно в Турции находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры. Об этом сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о якобы имевшем место задержании в турецком порту Карасу следующего под российским флагом судна. Речи о задержании или аресте в Турции российского судна „Жибек жолы“ не идет», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

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Якобы задержанное российское судно в Турции находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры. Об этом сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. «Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о якобы имевшем место задержании в турецком порту Карасу следующего под российским флагом судна. Речи о задержании или аресте в Турции российского судна „Жибек жолы“ не идет», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что в Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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