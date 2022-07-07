Судно РФ, задержанное в Турции по просьбе Киева, отпустили

В МИД пояснили, что речи о задержании или аресте в Турции российского судна «Жибек жолы» не идет
Якобы задержанное российское судно в Турции находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры. Об этом сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
«Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о якобы имевшем место задержании в турецком порту Карасу следующего под российским флагом судна. Речи о задержании или аресте в Турции российского судна „Жибек жолы“ не идет», — сказал он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Турции задержали грузовое российское судно, которое якобы перевозило зерно с Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
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