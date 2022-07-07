07 июля 2022

Пермяков предупредили об аномально жаркой неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермский край на неделю пришла аномальная жара Фото:

Ближайшая неделя в Пермском крае будет аномально жаркой. Дневная температура воздуха составит около 30 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы, сообщают специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

«Наибольшее отклонение температуры от нормы ожидается на севере региона. Такой период устойчивой положительной аномалии отмечается впервые в нынешнем теплом периоде, так как май и июнь были холодными, и потепления в этот период имели непродолжительный характер», — говорится на сайте «Опасные природные явления в Пермском крае».

По данным синоптиков, на севере региона возможны грозы со шквалистым ветром. Локальные кратковременные ливни возможны и в Перми. На юге Пермского края будет суше и жарче. В отдельных районах температура воздуха может достигать 32-35 градусов тепла.

Ранее URA.RU рассказывало о необычном погодном явлении на севере Пермского края. Там в городе Соликамске выпал крупный град.

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Ближайшая неделя в Пермском крае будет аномально жаркой. Дневная температура воздуха составит около 30 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы, сообщают специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. «Наибольшее отклонение температуры от нормы ожидается на севере региона. Такой период устойчивой положительной аномалии отмечается впервые в нынешнем теплом периоде, так как май и июнь были холодными, и потепления в этот период имели непродолжительный характер», — говорится на сайте «Опасные природные явления в Пермском крае». По данным синоптиков, на севере региона возможны грозы со шквалистым ветром. Локальные кратковременные ливни возможны и в Перми. На юге Пермского края будет суше и жарче. В отдельных районах температура воздуха может достигать 32-35 градусов тепла. Ранее URA.RU рассказывало о необычном погодном явлении на севере Пермского края. Там в городе Соликамске выпал крупный град.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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