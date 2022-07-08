Юрист назвал способ, как узнать о наличии наследства

09 июля 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Узнать о статусе наследника можно на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С помощью реестра наследственных дел, размещенном на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты можно узнать о том, являетесь ли вы чьим-либо наследником, для этого нужно знать фамилию, имя и отчество наследодателя. Об этом сообщил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов. «Зная указанные данные, наследники, а также лица, имущественные права которых затрагиваются, например, наследники по закону при наличии завещания вправе обратиться к нотариусу с заявлением об ознакомлении с материалами наследственного дела, где могут содержаться сведения о составе наследства», — объяснил юрист, передает агентство «Прайм». Он отметил, что для поиска соответствующего дела в реестре наследственных дел, размещенном на сайте нотариальной палаты необходимо знать фамилию, имя, а также отчество наследодателя. Он также сообщил, что не всю информацию можно получить самостоятельно. В частности, информацию о недвижимости можно найти в ЕГРН, добавил Данилов. Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ законопроект об освобождении от НДФЛ при продаже недвижимости, унаследованной от родственников. Об этом в своем telegram-канале сообщал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

С помощью реестра наследственных дел, размещенном на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты можно узнать о том, являетесь ли вы чьим-либо наследником, для этого нужно знать фамилию, имя и отчество наследодателя. Об этом сообщил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов. «Зная указанные данные, наследники, а также лица, имущественные права которых затрагиваются, например, наследники по закону при наличии завещания вправе обратиться к нотариусу с заявлением об ознакомлении с материалами наследственного дела, где могут содержаться сведения о составе наследства», — объяснил юрист, передает агентство «Прайм». Он отметил, что для поиска соответствующего дела в реестре наследственных дел, размещенном на сайте нотариальной палаты необходимо знать фамилию, имя, а также отчество наследодателя. Он также сообщил, что не всю информацию можно получить самостоятельно. В частности, информацию о недвижимости можно найти в ЕГРН, добавил Данилов. Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ законопроект об освобождении от НДФЛ при продаже недвижимости, унаследованной от родственников. Об этом в своем telegram-канале сообщал депутат Госдумы Ярослав Нилов.