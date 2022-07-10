В Госдуме ответили на предложение изменить должность Путина

10 июля 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

По мнению Юрия Синельщикова, у РФ есть более важные проблемы, чем уточнение названий должностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Термин «президент» — не самое удачное слово для России, однако вопросом переименования должностей следует заняться только после того, как будут решены социально-экономические и внешнеполитические проблемы страны. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков, отвечая на предложение думской фракции ЛДПР заменить название должности «президент» на «правитель». «Я думаю, конечно, это не нужно. Нынче, по крайней мере, это точно не нужно. Когда решим основные социально-экономические и внешнеполитические проблемы, тогда будем заниматься, наверное, уточнением названия должностей государственных. Нет, конечно, не нужно. Президент — слово, наверное, не самое удачное для России, но мы ведь и при царе-батюшке заимствовали достаточно много всего из других языков и стран. Я сейчас не вижу в этом потребности, а зачем о будущем говорить? Другие надо проблемы решать», — сказал Синельщиков в разговоре с «Газетой.Ru». Ранее думская фракция ЛДПР выступила с инициативой переименования должности «президент» в «правитель». По мнению представителей партии, термин, обозначающий должность Владимира Путина, является относительно новым для России, поэтому, пока он «окончательно не укоренился», его можно заменить. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Термин «президент» — не самое удачное слово для России, однако вопросом переименования должностей следует заняться только после того, как будут решены социально-экономические и внешнеполитические проблемы страны. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков, отвечая на предложение думской фракции ЛДПР заменить название должности «президент» на «правитель». «Я думаю, конечно, это не нужно. Нынче, по крайней мере, это точно не нужно. Когда решим основные социально-экономические и внешнеполитические проблемы, тогда будем заниматься, наверное, уточнением названия должностей государственных. Нет, конечно, не нужно. Президент — слово, наверное, не самое удачное для России, но мы ведь и при царе-батюшке заимствовали достаточно много всего из других языков и стран. Я сейчас не вижу в этом потребности, а зачем о будущем говорить? Другие надо проблемы решать», — сказал Синельщиков в разговоре с «Газетой.Ru». Ранее думская фракция ЛДПР выступила с инициативой переименования должности «президент» в «правитель». По мнению представителей партии, термин, обозначающий должность Владимира Путина, является относительно новым для России, поэтому, пока он «окончательно не укоренился», его можно заменить.