У пермяков есть шанс увидеть и пощупать книги на вес золота

11 июля 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Библиотечный фонд ПГПУ считается одним из самых богатых книжных собраний Прикамья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Организаторы выставки под названием «Книгу сию беречь, как драгоценность» приглашают жителей и гостей региона посетить экспозицию, размещенную в Пермской художественной галерее. В ее основе — книги редкого фонда библиотеки Пермского педуниверситета (ПГГПУ). «Более 150 экспонатов XVI—XX веков, представленных на выставке, показывают не только разные типы изданий, но и с разных сторон демонстрируют ценность книги, как артефакта культуры. Кроме редких книг (которые разрешат потрогать) зрители увидят несколько линогравюр (способ гравирования на линолеуме, возникший на рубеже XIX—XX веков с изобретением этого материала — прим. URA.RU) из альбома „Старая Москва“. Это одно из самых роскошных изданий сталинской эпохи, выпущенное к 800-летию столицы», — написано на сайте галереи. Выставка будет работать до 31 июля включительно. Во время спецэкскурсий пришедшим разрешат доставать экспонаты из витрин и близко их рассматривать. Чтобы не пропустить анонсы таких мероприятий, организаторы рекомендуют следить за информацией в социальных сетях. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Организаторы выставки под названием «Книгу сию беречь, как драгоценность» приглашают жителей и гостей региона посетить экспозицию, размещенную в Пермской художественной галерее. В ее основе — книги редкого фонда библиотеки Пермского педуниверситета (ПГГПУ). «Более 150 экспонатов XVI—XX веков, представленных на выставке, показывают не только разные типы изданий, но и с разных сторон демонстрируют ценность книги, как артефакта культуры. Кроме редких книг (которые разрешат потрогать) зрители увидят несколько линогравюр (способ гравирования на линолеуме, возникший на рубеже XIX—XX веков с изобретением этого материала — прим. URA.RU) из альбома „Старая Москва“. Это одно из самых роскошных изданий сталинской эпохи, выпущенное к 800-летию столицы», — написано на сайте галереи. Выставка будет работать до 31 июля включительно. Во время спецэкскурсий пришедшим разрешат доставать экспонаты из витрин и близко их рассматривать. Чтобы не пропустить анонсы таких мероприятий, организаторы рекомендуют следить за информацией в социальных сетях.