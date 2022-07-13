Депутата от КПРФ обвиняют в работе на иностранную агентуру

13 июля 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Сведения о бомбоубежищах, которые хочет обнародовать Евгений Ступин, составляют государственную тайну Фото: Алексей Андронов © URA.RU Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин требовал выдать ему сведения, содержащие государственную тайну, а именно — адреса бомбоубежищ, чтобы потом передать эту информацию недружественным странам, считают уральские журналисты. Он сделал запрос в мэрию Москвы, аргументировав это «возможным ядерным конфликтом в текущих мировых геополитических обстоятельствах». «Ступин получил отказ от столичных властей на свое требование предоставить ему список бомбоубежищ в разных районах города, информацию об их местоположении и техническом состоянии. В официальном ответе за подписью заммэра Москвы Петра Бирюкова разъяснялось, что эти данные относятся к государственной тайне», — говорится в материале «ФедералПресс». В мэрии аргументировали отказ тем, что в данный момент на Россию оказывается давление западными странами. И раскрытие подобных сведений может привести к серьезным последствиям для безопасности граждан и государства. По данным агентства, Ступин не мог не знать, что получит отказ на свой запрос в мэрию. Запрет данной информации аргументирован законом «О государственной тайне». Такую бурную деятельность Ступина журналисты объясняют тесной связью с детищем включенного в список террористов и экстремистов Росинформониторинга Алексея Навального «Умного голосования». Именно благодаря этой системе депутату удалось избраться в городскую думу Москвы в 2019 году и именно эту систему ряд экспертов называли попыткой внедрения иностранной агентуры в органы власти РФ. В пользу версии о том, что Ступин является аффилированным Западом лицом говорит и его дальнейшая работа на посту депутата. Он неоднократно стимулировал панические настроения среди населения посредством обещания экономического кризиса, нехватки продовольствия и массового голода во времена пандемии коронавируса. Кроме того, политик позволял себе нелестно высказываться о спецоперации РФ на Украине. Последний запрос Ступина про бомбоубежища также выглядит подозрительно, считают журналисты. Он странным образом совпал с началом угроз Запада применить против России ядерное оружие. «Нетрудно понять, что наличие у иностранных держав информации о расположении бомбоубежищ в Москве сильно поможет в реализации этих планов», — резюмирует агентство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин требовал выдать ему сведения, содержащие государственную тайну, а именно — адреса бомбоубежищ, чтобы потом передать эту информацию недружественным странам, считают уральские журналисты. Он сделал запрос в мэрию Москвы, аргументировав это «возможным ядерным конфликтом в текущих мировых геополитических обстоятельствах». «Ступин получил отказ от столичных властей на свое требование предоставить ему список бомбоубежищ в разных районах города, информацию об их местоположении и техническом состоянии. В официальном ответе за подписью заммэра Москвы Петра Бирюкова разъяснялось, что эти данные относятся к государственной тайне», — говорится в материале «ФедералПресс». В мэрии аргументировали отказ тем, что в данный момент на Россию оказывается давление западными странами. И раскрытие подобных сведений может привести к серьезным последствиям для безопасности граждан и государства. По данным агентства, Ступин не мог не знать, что получит отказ на свой запрос в мэрию. Запрет данной информации аргументирован законом «О государственной тайне». Такую бурную деятельность Ступина журналисты объясняют тесной связью с детищем включенного в список террористов и экстремистов Росинформониторинга Алексея Навального «Умного голосования». Именно благодаря этой системе депутату удалось избраться в городскую думу Москвы в 2019 году и именно эту систему ряд экспертов называли попыткой внедрения иностранной агентуры в органы власти РФ. В пользу версии о том, что Ступин является аффилированным Западом лицом говорит и его дальнейшая работа на посту депутата. Он неоднократно стимулировал панические настроения среди населения посредством обещания экономического кризиса, нехватки продовольствия и массового голода во времена пандемии коронавируса. Кроме того, политик позволял себе нелестно высказываться о спецоперации РФ на Украине. Последний запрос Ступина про бомбоубежища также выглядит подозрительно, считают журналисты. Он странным образом совпал с началом угроз Запада применить против России ядерное оружие. «Нетрудно понять, что наличие у иностранных держав информации о расположении бомбоубежищ в Москве сильно поможет в реализации этих планов», — резюмирует агентство.