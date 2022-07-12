В Екатеринбурге прошел автопробег в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в СВОФото: сообщество «Доброволец Урала | Дом добровольцев» в соцсети «ВКонтакте»
Десятки екатеринбургских водителей устроили автопробег в честь освобождения Луганской Народной Республики и в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
«В честь освобождения Луганской Народной Республики силами подразделений, сформированными в Центральном военном округе, проводится автопробег, направленный в поддержку Вооруженных Сил России и группировки «Отважные», — рассказал врио начальника Дома офицеров ЦВО Сергей Конов.
Десятки автомобилей проехали с российским триколором по центральным улицам Екатеринбурга. В завершении автопробега участники возложили цветы к памятнику войнам Уральского добровольческого танкового корпуса.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге автомобили выстроились в букву Z в поддержку СВО. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.
Фото: сообщество «Доброволец Урала | Дом добровольцев» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Доброволец Урала | Дом добровольцев» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Доброволец Урала | Дом добровольцев» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Доброволец Урала | Дом добровольцев» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Доброволец Урала | Дом добровольцев» в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Десятки екатеринбургских водителей устроили автопробег в честь освобождения Луганской Народной Республики и в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «В честь освобождения Луганской Народной Республики силами подразделений, сформированными в Центральном военном округе, проводится автопробег, направленный в поддержку Вооруженных Сил России и группировки «Отважные», — рассказал врио начальника Дома офицеров ЦВО Сергей Конов. Десятки автомобилей проехали с российским триколором по центральным улицам Екатеринбурга. В завершении автопробега участники возложили цветы к памятнику войнам Уральского добровольческого танкового корпуса. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге автомобили выстроились в букву Z в поддержку СВО. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.