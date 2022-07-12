В центре Соликамска образовался провал. Фото

13 июля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Провал в центре города обнаружил местный житель Фото: Александр Исаков, Типичный Курган Житель Соликамска (Пермский край) заметил в центре города провалившийся асфальт. Опасениями, связанными с неожиданной находкой, пермяк поделился с корреспондентом URA.RU. «Я увидел провал 12 июля, на первый взгляд кажется, что он небольшой, но, когда я сходил домой за метровой линейкой для того, чтобы понять, насколько глубокая там дыра, я убедился, что необходимо предпринимать скорейшие действия по устранению этого провала, так как при последующих дождях велик риск, что его диаметр и глубина могут увеличиться», — рассказал Андрей, житель Соликамска. Измерение провала в глубину показало, что даже метровая линейка не достает до дна. В администрации Соликамска URA.RU сообщили, что о ситуации знают, на месте уже работают необходимые службы. В ближайшее время провал будет засыпан песком, а позже на месте исчезнувшего асфальта появится новое покрытие. Ранее URA.RU сообщало о ЧП в одном из жилых комплексов Перми. Автомобиль провалился под асфальт. Метровая линейка не достает до дна провала в центре города Подслушано Соликамск!/ vk.com

Житель Соликамска (Пермский край) заметил в центре города провалившийся асфальт. Опасениями, связанными с неожиданной находкой, пермяк поделился с корреспондентом URA.RU. «Я увидел провал 12 июля, на первый взгляд кажется, что он небольшой, но, когда я сходил домой за метровой линейкой для того, чтобы понять, насколько глубокая там дыра, я убедился, что необходимо предпринимать скорейшие действия по устранению этого провала, так как при последующих дождях велик риск, что его диаметр и глубина могут увеличиться», — рассказал Андрей, житель Соликамска. Измерение провала в глубину показало, что даже метровая линейка не достает до дна. В администрации Соликамска URA.RU сообщили, что о ситуации знают, на месте уже работают необходимые службы. В ближайшее время провал будет засыпан песком, а позже на месте исчезнувшего асфальта появится новое покрытие. Ранее URA.RU сообщало о ЧП в одном из жилых комплексов Перми. Автомобиль провалился под асфальт.