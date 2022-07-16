В элитных новостройках Сургута случился потоп после дождей

Вода бежит с окон, крыши и подвала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Сургута возмущены качеством новостроек в элитных жилых комплексах. После проливных дождей квартиры начало топить. Информация об этом была размещена в социальной сети «ВКонтакте».

«Топит у людей квартиру откуда можно с окон, подвала, крыши. Окна пластиковые ставят такие, что надо их менять. Абсолютно все кривое. Все переделывали в доме с предчистовой отделкой, даже входные двери и те кривые», — сообщает пользователь Ренат Гариев. Кроме этого, жители сообщи о появившихся насекомых. «Приобрели квартиру у ДСК1 дом „Западный квартал“. Квартиры топит в дожди. Лезут жуки с подвала, не по одной штуке», — сообщает Юлия Денисова.

В компании застройщика уверяют, что все проблемы решаются. А волну неудовольствия поднимают активисты желающие поменять управляющую компанию. Сейчас дома обслуживает УК от застройщика. «Что касается протечек, то они действительно были. Особенно это было зимой, но уже все устранено. Сейчас если есть, то это единичные случаи. Но это все из-за обильных дождей. Говорить о том, что это носит массовых характер, нельзя. В основном шум поднимают люди, желающие сменить управляющую компанию, и поэтому начинают везде писать, что действующая ничего не делает», — сообщил руководитель компании «ДСК-1» Денис Третьяков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске житель заставил управляющую компанию отремонтировать дом. Ямалец обратился в суд, и управляющая компания отремонтировала крышу многоэтажки и выплатила ему компенсацию в 90 тысяч рублей.

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