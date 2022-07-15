Врачам выплатят компенсацию за работу с больными COVID

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Врачи получал новые выплаты за борьбу с COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

Медработники, помогающие в лечении больных коронавирусом, получат компенсацию в размере 25% от оклада. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Оно утверждено правительством РФ.

«Правительство РФ постановляет. Установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении коронавируса», — говорится в указе правительства.

Выплаты врачам появились после начала пандемии коронавируса. В апреле—октябре 2020 года врачам стационаров дополнительно выплачивали 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам стационаров и врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей в месяц.

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Медработники, помогающие в лечении больных коронавирусом, получат компенсацию в размере 25% от оклада. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Оно утверждено правительством РФ. «Правительство РФ постановляет. Установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении коронавируса», — говорится в указе правительства. Выплаты врачам появились после начала пандемии коронавируса. В апреле—октябре 2020 года врачам стационаров дополнительно выплачивали 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам стационаров и врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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