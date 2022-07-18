18 июля 2022

Маршрутное такси попало в аварию в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
В ДТП никто не пострадал Фото:

Маршрутное такси столкнулось с Mitsubishi на Копейском шоссе в Челябинске, в результате чего легковой автомобиль получил механические повреждения. В аварии никто не пострадал, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

«Водитель, мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил столкновение с маршрутным такси (маршрут № 66). За рулем маршрутного такси был мужчина 1963 года рождения. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что у водителя маршрутки был путевой лист и вся необходимая документация. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.

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Маршрутное такси столкнулось с Mitsubishi на Копейском шоссе в Челябинске, в результате чего легковой автомобиль получил механические повреждения. В аварии никто не пострадал, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска. «Водитель, мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил столкновение с маршрутным такси (маршрут № 66). За рулем маршрутного такси был мужчина 1963 года рождения. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что у водителя маршрутки был путевой лист и вся необходимая документация. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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