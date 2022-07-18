В ДТП никто не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маршрутное такси столкнулось с Mitsubishi на Копейском шоссе в Челябинске, в результате чего легковой автомобиль получил механические повреждения. В аварии никто не пострадал, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

«Водитель, мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил столкновение с маршрутным такси (маршрут № 66). За рулем маршрутного такси был мужчина 1963 года рождения. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что у водителя маршрутки был путевой лист и вся необходимая документация. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование.

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска