Котельная не может подавать воду жителям Бершети в летний период Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Бершеть, расположенного под Пермью, все лето вынуждены жить без горячего водоснабжения. Муниципальные власти не могут решить вопрос с обеспечением населения горячей водой больше 10 лет. О коммунальной проблеме рассказала жительница села Эльвира Лазукова. Женщина обратилась за помощью краевых чиновников, оставив комментарий к прямой трансляции заседания правительства, которая велась в соцсети «ВКонтакте».

«В с. Бершеть Пермского края более 10-ти лет населению отключают горячую воду на все лето. Администрация ссылается на оборудование и не исправляет ситуацию. Помогите пожалуйста разобраться», — написала пермячка. В пресс-службе администрации Пермского района URA.RU подтвердили информацию о коммунальной проблеме. В мэрии уточнили, что подача горячей воды летом невозможна из-за отсутствия технической возможности.

«В Бершети в целом нет сетей горячего водоснабжения. Соответственно, горячая вода есть только в отопительный сезон», — заявили в администрации района со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию, ООО «Рэм-сервис». Решить вопрос с обеспечением села горячей водой ранее обещал депутат Госдумы Дмитрий Скриванов. На его странице в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что жители Бершети обращались к депутату за помощью еще в 2020 году. По словам Скриванова, обязанность обеспечить селян горячим водоснабжением возложил на местную администрацию и собственника котельной (ООО «Рэм-сервис») суд.

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