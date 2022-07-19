Пермский депутат ГД вступил в конфликт с банком из-за квартиры

Представители Дмитрия Скриванова считают, что цена квартиры явно занижена Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов и банк «Открытие» не смогли договориться об условиях мирового соглашения по иску о взыскании с депутата долга по кредиту в 5,5 млн рублей. Банк требует выставить на торги единственное жилье Скриванова, а его не устраивает оценочная стоимость квартиры. Слушания по делу проходят в Ленинском районном суде Перми.

«Представители банка уточнили, что кредитное учреждение продолжит взыскивать долг в суде. Они настаивают на рассмотрении иска по существу», — сообщает Properm.

Представители депутата в суде заявили, что по закладной стоимость квартиры составляет 11,35 млн рублей. А сейчас банк оценил ее в 10 млн рублей, хотя на рынке она стоит 14 млн рублей. Сторона Скриванова настаивает на проведении экспертизы в бюджетной лаборатории судебных экспертиз. Банк уверяет, что его расчеты точны. Суд дал банку время до 27 июля, чтобы предложить организацию, которая сможет провести экспертизу.

Банк «Открытие» обратился в суд с требованием взыскать долг Дмитрия Скриванова по кредитному договору в июне. Банк требует выставить на торги единственную квартиру депутата площадью 154,2 кв. м.