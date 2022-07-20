Пермяков от пожара на крупнейшей городской свалке спасает ветер

Площадь пожара на полигоне ТБО достигла 1500 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветер, направленный в противоположную от города сторону, спасает пермяков от дыма, который образовался из-за пожара на главном городском полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание там произошло еще 20 июля, тогда огонь был локализован, но позже площадь тления отходов увеличилась. В мэрии утверждают, что опасности нет.

«До города дым, скорее всего, не дойдет — на данный момент ветер направлен в другую сторону. Угроз здоровью людей, а также окружающей среде нет, так как полигон полностью оканавлен», — сообщают в пресс-службе городской администрации.

В тушении пожара задействованы сотрудники МЧС, которые сбили пламя, а сам полигон пролили водой. Кроме того, горящие участки засыпают песком, грунтом и глиной, чтобы избежать попадания опасных продуктов горения в воздух. Ранее URA.RU уже сообщало о произошедшем горении бытовых отходов, тогда облако дыма унесло ветром в сторону поселка Жебреи.