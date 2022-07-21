Старый дом пермского ученого готовы сдать за полтысячи в год

Инвестор должен будет привести дом в нормативное состояние Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Пермского края объявили о поиске инвестора, который восстановит «Дом Н.А. Рогова» в поселке Ильинском. Минимущества в своем telegram-канале уточняет, что дом — объект культурного наследия, а цена аренды символическая — всего 560 рублей в год.

«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края ведет поиски инвесторов для определения возможных целей использования объекта. После будет проведен аукцион на право заключения договора аренды. Начальная ставка арендной платы — 560 рублей в год», — сообщается в посте. Дом 1864 года постройки, расположен по адресу п. Ильинский, ул. 50 лет Октября, 88, находится в краевой собственности. Здание одноэтажное, площадью 560 кв. м, земельный участок — 3160 кв. м.

Николай Рогов — этнограф, филолог, краевед, лесничий. Был главным членом управления имением Строгановых в Ильинском. Занимался изучением коми-пермяцкого языка, составил один из первый словарей коми-пермяцкого языка, содержащего около 13 000 слов.