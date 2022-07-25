Лидер партийной фракции Госдумы приедет на челябинский завод

Во время своего визита Сергей Миронов встретится с региональным активом партии «Справедливая Россия — За Правду» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинск 27 июля прилетит лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов и посетит Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), который принадлежит семье его соратника, депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Во время своего визита Сергей Миронов встретится с региональным активом партии „Справедливая Россия — За Правду“ на территории культурно-досугового центра ЧКПЗ. После своего выступления у него запланирована экскурсия по предприятию», — отмечают в пресс-службе Миронова.

В этом году ЧКПЗ отмечает 80-летний юбилей. К 2023 году предприятие планирует наладить выпуск кассетных подшипников для железнодорожных вагонов с повышенной грузоподъемностью. До конца этого года на ЧКПЗ планируют запустить серийное производство осевых агрегатов для прицепной техники. Этот тренд направлен на снижение зависимости машиностроительной отрасли от импортных комплектующих.

Ранее губернатор Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Губернатор отметил, что завод запустил линию по производству роботов-манипуляторов, и это делает предприятие и регион технологическим лидером.