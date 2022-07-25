Челябинский губернатор ликвидирует правительственную структуру

Алексей Текслер принял решение о реорганизации представительства в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер принял решение о реорганизации постоянного представительства правительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, само представительство ликвидируется, а на его месте создается областное казенное госучреждение (ОГКУ) «Представительство Челябинской области при правительстве РФ».

«В ОГКУ будут работать технические специалисты по найму, а не на госслужбе. Функции остаются прежними: обеспечение взаимодействия губернатора и правительства региона, исполнительных органов власти с правительством РФ, федеральными органами госвласти, расположенными на территории Москвы», — пояснили в пресс-службе.

Источник в резиденции губернатора сообщил URA.RU, что число сотрудников сократится, за счет незанятых ставок. Предельная численность новой структуры установлена в количестве 14 человек. По данным агентства, ОГКУ возглавит Олег Щегрикович, который работает в статусе исполняющего обязанности руководителя ликвидируемого представительства вместо уволившегося в мае Ивана Калашникова.