Женьшень для Китая планируют выращивать в ХМАО

26 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Белоярском планируют наладить переработку женьшеня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женьшень для Китая планируют выращивать в Белоярском районе ХМАО. Об инвестиционном проекте на 400 млн рублей корреспонденту URA.RU рассказал глава района Сергей Маненков. «Производить золотой корень в ХМАО — это эффективнее, чем в Алтайском крае. Надо создать теплицы по выращиванию (цена вопроса где-то 400 млн. рублей). И сделать такую зоостанцию предприниматель один даже был готов. И китайцы за ним сюда готовы приехать. Учитывая, что радиола розовая любит песчаные грунты, то нам создать тепличный комплекс по выращиванию рассады (для этого есть совхозные поля) это очень интересно», — сообщил Маненков. Со слов мэра, проект по выращиванию женьшеня инвестиционный. Чтобы понять, насколько прибыльный, идею женьшеневой зоостанции отдали на экспертизу в Сургутский университет. Чтобы выращивание золотого корня сделать производством полного цикла, в Белоярском решили освоить переработку этого продукта. Тогда можно будет выпускать целебные элитные настойки, дорогие десерты на меду и чайные наборы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Белоярском районе также планируют создать водолечебницу, в которой можно будет принимать ванны из оленьих рогов. Деньги на этот проект планируют получить по программе импортозамещения.

Женьшень для Китая планируют выращивать в Белоярском районе ХМАО. Об инвестиционном проекте на 400 млн рублей корреспонденту URA.RU рассказал глава района Сергей Маненков. «Производить золотой корень в ХМАО — это эффективнее, чем в Алтайском крае. Надо создать теплицы по выращиванию (цена вопроса где-то 400 млн. рублей). И сделать такую зоостанцию предприниматель один даже был готов. И китайцы за ним сюда готовы приехать. Учитывая, что радиола розовая любит песчаные грунты, то нам создать тепличный комплекс по выращиванию рассады (для этого есть совхозные поля) это очень интересно», — сообщил Маненков. Со слов мэра, проект по выращиванию женьшеня инвестиционный. Чтобы понять, насколько прибыльный, идею женьшеневой зоостанции отдали на экспертизу в Сургутский университет. Чтобы выращивание золотого корня сделать производством полного цикла, в Белоярском решили освоить переработку этого продукта. Тогда можно будет выпускать целебные элитные настойки, дорогие десерты на меду и чайные наборы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Белоярском районе также планируют создать водолечебницу, в которой можно будет принимать ванны из оленьих рогов. Деньги на этот проект планируют получить по программе импортозамещения.