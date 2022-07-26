Путеводитель по книге Иванова «Сердце Пармы» презентуют на горе

Выбор места презентации — символичен. Гора Полюд — одно из ключевых мест действия книги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На горе Полюд в пермском заповеднике «Вишерский» состоится презентация книги-путеводителя по Уралу, созданной на основе произведения Алексея Иванова «Сердце Пармы». Книгу представят 20 августа в 15:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заповедника.

«На вершине культовой горы Пермского края состоится первая презентация книги-путеводителя „В сердце Пармы“ на основе известных произведений Алексея Иванова „Сердце Пармы“. Приглашаются все желающие. Но добираться и восходить на Полюд нужно будет самим, поэтому рекомендуем готовиться к путешествию заранее. Мы оповестим местных перевозчиков о наплыве туристов», — рассказали URA.RU в заповеднике.

Автор путеводителя — Юлия Зайцева, продюсер Алексея Иванова. В книге она делится впечатлениями, накопленными за многие годы экспедиций по Уралу. В путеводитель по роману и фильму «Сердце Пармы» входят автомобильные маршруты и маршруты для сплавов по местам романа Иванова — Губахинскому и Гремячинскому округам.

Гора Полюд для самой первой презентации выбрана не случайно. По словам команды Зайцевой, это и один из героев романа — отважный богатырь Полюд, и одно из ключевых мест действия. В путеводителе гора рассматривается и как туристический объект, и как «вместилище многих смыслов».

Ранее URA.RU сообщало, что фильм «Сердце Пармы» по книге Иванова покажут в кинотеатрах в октябре. Премьера переносилась не раз.