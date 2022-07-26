26 июля 2022

«Уралхим» готовит к запуску новое производство в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, дым, трубы дымят, завод, экология
Компания «Уралхим» планирует запустить в Пермском крае новое производство удобрений Фото:

Проект строительства в Пермском крае нового химического производства компании «Уралхим» прошел общественные слушания. На них присутствовали экологи, которые обсуждали риски воздействия на окружающую среду. Об этом сообщили в администрации города Березники.

«Итоги голосования: „за“ — 21, „против“ — 0, „воздержалось“ — 0, решение принято 21 голосами. Решено признать общественные слушания по рассмотрению проектной документации на объект, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоявшимися», — указано в протоколе, размещенном на сайте администрации города Березники.

Компания «Уралхим» намерена запустить в Березниках на территории филиала «Азота» новое производство продукции UAS. Это комплексное удобрение, состоящее из карбамида и сульфата аммония. Предполагаемая производственная мощность — до 55 тысяч тонн продукции в год.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «Уралкалий», входящее в состав «Уралхима», улучшило финансовые показатели. В прошлом году «Уралкалий» получил рекордную прибыль.

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Проект строительства в Пермском крае нового химического производства компании «Уралхим» прошел общественные слушания. На них присутствовали экологи, которые обсуждали риски воздействия на окружающую среду. Об этом сообщили в администрации города Березники. «Итоги голосования: „за“ — 21, „против“ — 0, „воздержалось“ — 0, решение принято 21 голосами. Решено признать общественные слушания по рассмотрению проектной документации на объект, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоявшимися», — указано в протоколе, размещенном на сайте администрации города Березники. Компания «Уралхим» намерена запустить в Березниках на территории филиала «Азота» новое производство продукции UAS. Это комплексное удобрение, состоящее из карбамида и сульфата аммония. Предполагаемая производственная мощность — до 55 тысяч тонн продукции в год. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «Уралкалий», входящее в состав «Уралхима», улучшило финансовые показатели. В прошлом году «Уралкалий» получил рекордную прибыль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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