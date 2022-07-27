27 июля 2022

Пермский вело-бренд запустил акцию вместе с создателями игры PUBG

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , велосипед, велопарковка
Победители конкурса получат фирменные призы от пермского вело-бренда Фото:

Пермский вело-бренд Forward объявил о старте совместной акции с авторами онлайн-игры PUBG: Battlegrounds. Информация появилась в telegram-канале «Мой бизнес Пермский край».

«Создатели игры и пермский производитель велосипедов Forwrad запустили конкурс „Велобезумие PUBG“. Победили получат в подарок от бренда из Прикамья горные велосипеды, шлемы и велонасосы», — указано в сообщении.

Организаторы отмечают, что для участия достаточно снять видео из игры с использованием горного велосипеда. Победителей будут определять по выполненным трюками, сюжетной истории или нарезке моментов уничтожения противника верхом на байке. Более подробную информацию можно найти на официальной странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) — это многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разработанная и издаваемая студией PUBG Corporation. Для операционной системы Windows она была выпущена 23 марта 2017 года. В течение первых семи месяцев было продано более 13 млн копий игры, а пиковое количество игроков достигло более 2 млн человек к концу года.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермский вело-бренд Forward объявил о старте совместной акции с авторами онлайн-игры PUBG: Battlegrounds. Информация появилась в telegram-канале «Мой бизнес Пермский край». «Создатели игры и пермский производитель велосипедов Forwrad запустили конкурс „Велобезумие PUBG“. Победили получат в подарок от бренда из Прикамья горные велосипеды, шлемы и велонасосы», — указано в сообщении. Организаторы отмечают, что для участия достаточно снять видео из игры с использованием горного велосипеда. Победителей будут определять по выполненным трюками, сюжетной истории или нарезке моментов уничтожения противника верхом на байке. Более подробную информацию можно найти на официальной странице конкурса в соцсети «ВКонтакте». PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) — это многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разработанная и издаваемая студией PUBG Corporation. Для операционной системы Windows она была выпущена 23 марта 2017 года. В течение первых семи месяцев было продано более 13 млн копий игры, а пиковое количество игроков достигло более 2 млн человек к концу года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...