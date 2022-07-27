Пермский вело-бренд запустил акцию вместе с создателями игры PUBG

Победители конкурса получат фирменные призы от пермского вело-бренда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский вело-бренд Forward объявил о старте совместной акции с авторами онлайн-игры PUBG: Battlegrounds. Информация появилась в telegram-канале «Мой бизнес Пермский край».

«Создатели игры и пермский производитель велосипедов Forwrad запустили конкурс „Велобезумие PUBG“. Победили получат в подарок от бренда из Прикамья горные велосипеды, шлемы и велонасосы», — указано в сообщении.

Организаторы отмечают, что для участия достаточно снять видео из игры с использованием горного велосипеда. Победителей будут определять по выполненным трюками, сюжетной истории или нарезке моментов уничтожения противника верхом на байке. Более подробную информацию можно найти на официальной странице конкурса в соцсети «ВКонтакте».

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) — это многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разработанная и издаваемая студией PUBG Corporation. Для операционной системы Windows она была выпущена 23 марта 2017 года. В течение первых семи месяцев было продано более 13 млн копий игры, а пиковое количество игроков достигло более 2 млн человек к концу года.