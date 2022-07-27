27 июля 2022

В Перми умерла заслуженная артистка России

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Людмилу Деменеву называли «голосом театра» Фото:

В Перми после продолжительной болезни из жизни ушла заслуженная артистка России, ответственный секретарь жюри прессы открытого российского балетного конкурса «Арабеск» Людмила Деменева. Об этом сообщили в Пермском театре оперы и балета.

«Людмила Николаевна проработала в Пермском театре оперы и балета 50 лет и была настоящим олицетворением XX века в профессии и жизни, одним из лучших конферансье в стране и настоящим голосом театра. Она также работала ведущей передач, посвященных театральному искусству на радио и телевидении, вела концерты на сценах Перми, Москвы, Санкт-Петербурга», — говорится в telegram-канале театра.

В 2019 году Людмила Деменева Лауреатом премии Пермского края в сфере искусства и культуры. Прощание с артисткой пройдет в субботу, 30 июня, в 13:00 в Слудской церкви.

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В Перми после продолжительной болезни из жизни ушла заслуженная артистка России, ответственный секретарь жюри прессы открытого российского балетного конкурса «Арабеск» Людмила Деменева. Об этом сообщили в Пермском театре оперы и балета. «Людмила Николаевна проработала в Пермском театре оперы и балета 50 лет и была настоящим олицетворением XX века в профессии и жизни, одним из лучших конферансье в стране и настоящим голосом театра. Она также работала ведущей передач, посвященных театральному искусству на радио и телевидении, вела концерты на сценах Перми, Москвы, Санкт-Петербурга», — говорится в telegram-канале театра. В 2019 году Людмила Деменева Лауреатом премии Пермского края в сфере искусства и культуры. Прощание с артисткой пройдет в субботу, 30 июня, в 13:00 в Слудской церкви.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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