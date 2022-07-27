В Перми умерла заслуженная артистка России

Людмилу Деменеву называли «голосом театра» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми после продолжительной болезни из жизни ушла заслуженная артистка России, ответственный секретарь жюри прессы открытого российского балетного конкурса «Арабеск» Людмила Деменева. Об этом сообщили в Пермском театре оперы и балета.

«Людмила Николаевна проработала в Пермском театре оперы и балета 50 лет и была настоящим олицетворением XX века в профессии и жизни, одним из лучших конферансье в стране и настоящим голосом театра. Она также работала ведущей передач, посвященных театральному искусству на радио и телевидении, вела концерты на сценах Перми, Москвы, Санкт-Петербурга», — говорится в telegram-канале театра.

В 2019 году Людмила Деменева Лауреатом премии Пермского края в сфере искусства и культуры. Прощание с артисткой пройдет в субботу, 30 июня, в 13:00 в Слудской церкви.