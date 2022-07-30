В Каменск-Уральском 31 июля прошла буря (архивное фото)
На Каменск-Уральский (Свердловская область) обрушилась буря. Очевидцы сообщают, что из-за непогоды в городе падают деревья. Видео жители Каменска-Уральского поделились в соцсетях.
«У нас прошел первый „нормальный“ дождь за лето. Так сразу же яблоню обломало. За яблоней стоит машина. Как дерево не задело машину — не ясно», — говорит автор видео. Яблоня упала на проспекте Победы, 15. По словам очевидцев, сильная буря также обрушила деревья по улице Мичурина, 36а и проспекту Победы, 46.
Ранее синоптики заявляли, что 31 июля в Свердловской области ожидаются грозы и ливни. В Екатеринбурге вероятность грозы составляет — 55%. Ветер будет небольшим, около 12 м/с, при этом днем столбики термометров могут показать от +24 до +26 °C.
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