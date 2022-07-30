30 июля 2022
29 июля 2022

В свердловском городе из-за бури обрушились деревья. Видео

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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
В Каменск-Уральском 31 июля прошла буря (архивное фото) Фото:

На Каменск-Уральский (Свердловская область) обрушилась буря. Очевидцы сообщают, что из-за непогоды в городе падают деревья. Видео жители Каменска-Уральского поделились в соцсетях.

«У нас прошел первый „нормальный“ дождь за лето. Так сразу же яблоню обломало. За яблоней стоит машина. Как дерево не задело машину — не ясно», — говорит автор видео. Яблоня упала на проспекте Победы, 15. По словам очевидцев, сильная буря также обрушила деревья по улице Мичурина, 36а и проспекту Победы, 46.

Ранее синоптики заявляли, что 31 июля в Свердловской области ожидаются грозы и ливни. В Екатеринбурге вероятность грозы составляет — 55%. Ветер будет небольшим, около 12 м/с, при этом днем столбики термометров могут показать от +24 до +26 °C.

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На Каменск-Уральский (Свердловская область) обрушилась буря. Очевидцы сообщают, что из-за непогоды в городе падают деревья. Видео жители Каменска-Уральского поделились в соцсетях. «У нас прошел первый „нормальный“ дождь за лето. Так сразу же яблоню обломало. За яблоней стоит машина. Как дерево не задело машину — не ясно», — говорит автор видео. Яблоня упала на проспекте Победы, 15. По словам очевидцев, сильная буря также обрушила деревья по улице Мичурина, 36а и проспекту Победы, 46. Ранее синоптики заявляли, что 31 июля в Свердловской области ожидаются грозы и ливни. В Екатеринбурге вероятность грозы составляет — 55%. Ветер будет небольшим, около 12 м/с, при этом днем столбики термометров могут показать от +24 до +26 °C.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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