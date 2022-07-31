Пермские власти назначили депутата директором нового предприятия

01 августа 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Аркадий Быков возглавил МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском районе появится новое муниципальное предприятие (МУП) — «Энергоснабжение Пермского муниципального округа». Его директором назначен депутат земского собрания Аркадий Быков. Распоряжение, подписанное врио главы района Игорем Варушкиным, опубликовано на сайте администрации. «Администрация Пермского муниципального района постановляет: создать муниципальное унитарное предприятие „Энергоснабжение Пермского муниципального округа“ путем его учреждения. Назначить директором Предприятия Быкова Аркадия Алексеевича», — говорится в постановлении за подписью Варушкина. Указано, что МУП с уставным фондом «не менее, чем 100 000 рублей», расположится в селе Фролы. Основная цель его деятельности — извлечение прибыли. В частности, деятельность предприятия будет связана с производством и продажей тепло- и электроэнергии, строительством электростанций и добычей полезных ископаемых. Директором МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» назначен Аркадий Быков. Он является депутатом земского собрания и директором ООО «УК «Монолит». URA.RU рассказывало о муниципальной реформе в Пермском районе по объединению всех поселений в единый округ. Сейчас она находится в финальной стадии, в сентябре в муниципалитете пройдут выборы депутатов новый представительный орган. Ранее глава района Владимир Цветов взял под личный контроль закупки для нужд муниципалитета. Для этого он создал специальную рабочую группу, которая рассматривает заявки поставщиков. Ее председателем Цветов назначил себя. Также он создал новую структуру в мэрии, которая должна ускорить в территории процессы цифровизации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском районе появится новое муниципальное предприятие (МУП) — «Энергоснабжение Пермского муниципального округа». Его директором назначен депутат земского собрания Аркадий Быков. Распоряжение, подписанное врио главы района Игорем Варушкиным, опубликовано на сайте администрации. «Администрация Пермского муниципального района постановляет: создать муниципальное унитарное предприятие „Энергоснабжение Пермского муниципального округа“ путем его учреждения. Назначить директором Предприятия Быкова Аркадия Алексеевича», — говорится в постановлении за подписью Варушкина. Указано, что МУП с уставным фондом «не менее, чем 100 000 рублей», расположится в селе Фролы. Основная цель его деятельности — извлечение прибыли. В частности, деятельность предприятия будет связана с производством и продажей тепло- и электроэнергии, строительством электростанций и добычей полезных ископаемых. Директором МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» назначен Аркадий Быков. Он является депутатом земского собрания и директором ООО «УК «Монолит». URA.RU рассказывало о муниципальной реформе в Пермском районе по объединению всех поселений в единый округ. Сейчас она находится в финальной стадии, в сентябре в муниципалитете пройдут выборы депутатов новый представительный орган. Ранее глава района Владимир Цветов взял под личный контроль закупки для нужд муниципалитета. Для этого он создал специальную рабочую группу, которая рассматривает заявки поставщиков. Ее председателем Цветов назначил себя. Также он создал новую структуру в мэрии, которая должна ускорить в территории процессы цифровизации.