31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Депутат ГД призвал наказать живодеров, убивших медвежонка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, медведи, грузовой терминал, перевозка животных, пьет молоко, медвежата
Медвежонок гулял вдоль дороги в ХМАО (фото из архива) Фото:

Неизвестные, расстрелявшие медвежонка на трассе в Нефтеюганском районе (ХМАО), должны быть наказаны. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган.

«Те, кто расстрелял медвежонка, должны быть наказаны, кем бы они ни были, невзирая на чины и должности. От Комитета Госдумы направим в полицию и прокуратуру запрос», — приводит слова Когана NEWS.ru. Зампред комитета Госдумы по экологии также добавил, что у сотрудников полиции есть основания для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе неизвестные расстреляли медвежонка, который гулял вдоль дороги. Видео с места событий URA.RU предоставил уральский зоозащитник Кирилл Потапов.

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Неизвестные, расстрелявшие медвежонка на трассе в Нефтеюганском районе (ХМАО), должны быть наказаны. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган. «Те, кто расстрелял медвежонка, должны быть наказаны, кем бы они ни были, невзирая на чины и должности. От Комитета Госдумы направим в полицию и прокуратуру запрос», — приводит слова Когана NEWS.ru. Зампред комитета Госдумы по экологии также добавил, что у сотрудников полиции есть основания для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе неизвестные расстреляли медвежонка, который гулял вдоль дороги. Видео с места событий URA.RU предоставил уральский зоозащитник Кирилл Потапов.
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