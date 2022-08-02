Полпред Якушев дал поручение по обманутым дольщикам

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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев взял на контроль работу по восстановлению прав обманутых дольщиков Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев взял на контроль работу по восстановлению прав обманутых дольщиков в регионе. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе. Регионам предстоит восстановить права почти 3 тыс. дольщиков. Работа должна быть завершена до конца 2023 года.

«Постоянное взаимодействие между нашим аппаратом, застройщиками, органами власти и Фондом развития территорий позволило усовершенствовать работу всей отрасли. Впереди еще много задач, и благодаря системному подходу каждая из них будет решена», — передает полпредство слова Якушева.

По официальным данным, из реестра проблемных объектов исключено 65 недостроев. Удалось восстановить права почти 2 тыс. человек. На данный момент в региональном реестре проблемных объектов числится 71 объект.

Ранее агентство писало, что еще один повод для повышенного внимания в регионах УрФО — это волна коронавируса. Полпред Якушев обратил внимание, что, несмотря на отмену коронавирусных ограничений, региональным оперштабам следует оценить эпидситуацию, а при необходимости принять соответственные меры профилактики.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев взял на контроль работу по восстановлению прав обманутых дольщиков в регионе. Об этом URA.RU сообщили в его пресс-службе. Регионам предстоит восстановить права почти 3 тыс. дольщиков. Работа должна быть завершена до конца 2023 года. «Постоянное взаимодействие между нашим аппаратом, застройщиками, органами власти и Фондом развития территорий позволило усовершенствовать работу всей отрасли. Впереди еще много задач, и благодаря системному подходу каждая из них будет решена», — передает полпредство слова Якушева. По официальным данным, из реестра проблемных объектов исключено 65 недостроев. Удалось восстановить права почти 2 тыс. человек. На данный момент в региональном реестре проблемных объектов числится 71 объект. Ранее агентство писало, что еще один повод для повышенного внимания в регионах УрФО — это волна коронавируса. Полпред Якушев обратил внимание, что, несмотря на отмену коронавирусных ограничений, региональным оперштабам следует оценить эпидситуацию, а при необходимости принять соответственные меры профилактики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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