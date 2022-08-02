Жители ХМАО пожаловались на закрытость молодежной тусовки

03 августа 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО в соцсетях жалуются на закрытый характер мероприятий форума «Утро» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители ХМАО пожаловались в соцсетях на закрытый характер мероприятий форума «Утро», проходящего в Ханты-Мансийске. Пост с жалобой появился в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». «Приехали в „Археопарк“, хотелось посмотреть,как на форуме „Утро“ проходят выставки. Нас не пустили, нет бейджика участника. Перед нами вообще были с Нефтеюганска, специально ехали. Их не пропустили. Что люди без этого „значка“, не люди?» — написал в соцсети анонимный пользователь. Мнение жителей в комментариях разделилось. «Главное прошло мероприятие, а попали вы или нет дела никому, мероприятие будет оценено и получит большую оценку», — пишет Татьяна Ногаева. «Форум — это в первую очередь открытие талантов. Он для участников. Регистрацию пройдите, и вперед, гуляйте, показывайте свой талант», — делится пользователь под ником Yana Shambir. В официальной группе «УТРО | 2022 | комьюнити-форум» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что на все мероприятия форума допускаются только зарегистрированные участники, за исключением мероприятий в день открытия и закрытия. Лекции и выступления спикеров будут транслироваться в онлайн-формате. Ранее URA.RU рассказало, что 1 августа в Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие молодежного форума «Утро». На открытии форума выступили с концертной программой певица «Елка» и группа «Dabro».

Жители ХМАО пожаловались в соцсетях на закрытый характер мероприятий форума «Утро», проходящего в Ханты-Мансийске. Пост с жалобой появился в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». «Приехали в „Археопарк“, хотелось посмотреть,как на форуме „Утро“ проходят выставки. Нас не пустили, нет бейджика участника. Перед нами вообще были с Нефтеюганска, специально ехали. Их не пропустили. Что люди без этого „значка“, не люди?» — написал в соцсети анонимный пользователь. Мнение жителей в комментариях разделилось. «Главное прошло мероприятие, а попали вы или нет дела никому, мероприятие будет оценено и получит большую оценку», — пишет Татьяна Ногаева. «Форум — это в первую очередь открытие талантов. Он для участников. Регистрацию пройдите, и вперед, гуляйте, показывайте свой талант», — делится пользователь под ником Yana Shambir. В официальной группе «УТРО | 2022 | комьюнити-форум» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что на все мероприятия форума допускаются только зарегистрированные участники, за исключением мероприятий в день открытия и закрытия. Лекции и выступления спикеров будут транслироваться в онлайн-формате. Ранее URA.RU рассказало, что 1 августа в Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие молодежного форума «Утро». На открытии форума выступили с концертной программой певица «Елка» и группа «Dabro».