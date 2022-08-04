04 августа 2022

В Пермском крае третий раз горят магазины одного мясокомбината

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, сотрудники мчс, учения мчс, мчс россии, пожарный
Ночью пожарные второй раз тушили магазин Куединского мясокомбината Фото:

В городе Кунгур Пермского края минувшей ночью загорелся павильон, где расположен магазин Куединского мясокомбината. Сообщается, что пожар там возник уже второй раз за последние дни, а ранее URA.RU рассказывало о сгоревшем магазине мясокомбината в поселке Сарс.

«Сегодня ночью снова произошло возгорание в павильоне по улице Газеты Искра, где расположен магазин „Куединский“. Это уже не первый инцидент в этом здании за лето, буквально 26 июля пожарные выезжали по этому адресу», — сообщает паблик «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Информацию подтверждает поисково — спасательная служба Кунгурского округа.

В конце июня магазин Куединского мясокомбината загорелся в поселке Сарс. Как рассказывало URA.RU, тогда камеры видеонаблюдения засняли злоумышленника, который разбил окно и бросил внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью.

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В городе Кунгур Пермского края минувшей ночью загорелся павильон, где расположен магазин Куединского мясокомбината. Сообщается, что пожар там возник уже второй раз за последние дни, а ранее URA.RU рассказывало о сгоревшем магазине мясокомбината в поселке Сарс. «Сегодня ночью снова произошло возгорание в павильоне по улице Газеты Искра, где расположен магазин „Куединский“. Это уже не первый инцидент в этом здании за лето, буквально 26 июля пожарные выезжали по этому адресу», — сообщает паблик «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Информацию подтверждает поисково — спасательная служба Кунгурского округа. В конце июня магазин Куединского мясокомбината загорелся в поселке Сарс. Как рассказывало URA.RU, тогда камеры видеонаблюдения засняли злоумышленника, который разбил окно и бросил внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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